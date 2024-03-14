حنان عبد المعبود



شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، في إطلاق برنامج «نساء من أجل تحقيق العدالة»، والذي يهدف إلى تمكين النساء في هيئات مكافحة الفساد والقضاء، والذي يأتي تزامنا مع اليوم الدولي للقاضيات في جلسة رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في فيينا بحضور المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي. وأكدت «نزاهة» الدور المحوري للنساء في مجال العدل وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد، إلى جانب ضرورة تقديم النساء الدعم لبعضهن البعض في التغلب على التحديات التي تواجههن في حياتهن المهنية.



من جانب آخر، استقبلت «نزاهة» ممثلي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهدف تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق بالتطبيقي، وكذلك لتطبيق مشروع الدعم في مجال التدقيق والرقابة وتطوير الأعمال بما يحقق أقصى درجات النزاهة والحوكمة.