القاهرة - هالة عمران



وافق وزير التربية والتعليم على تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وسيتم عقد الامتحانات التحريرية للدور الأول 2024 للدبلومات الفنية بكل نوعياتها من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية عقب انتهاء الامتحانات التحريرية وفقا للجداول التي تصدر من لجان الإدارة المختصة بهذا الشأن.



ووجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة التأكيد والتنبيه على جاهزية كل المدارس التي تم ترشيحها من كل مديرية لتكون مقرات للامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، ويتم تسليم هذه المقرات اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 22 مايو 2024 لرؤساء ومراقبي أوائل لجان سير الامتحان المكلفين من لجنة الإدارة المركزية، وذلك للبدء في تجهيزها لأعمال الدور الأول 2024 للدبلومات الفنية بكل نوعياتها، كما شددت الوزارة على كافة المدارس الفنية بمراعاة عدم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل خلال الفترة من 4 مايو 2024 حتى 7 مايو 2024 لوجود أعياد الاخوة المسيحيين خلال هذه الفترة، بجانب التنبيه على كل المدارس بعدم عقد أي امتحانات لصفوف النقل قبل 4 مايو 2024.