أحد أشكال التنمية المستدامة في حياة الشعوب

الحس الوطني لدى شباب الكويت قوي إذ يستمر العطاء والإبداع والإخلاص لهذا الوطن





قال المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود إن استثمار إمكانيات الشباب المتنوعة على الوجه الأمثل يعد شكلا من أشكال التنمية المستدامة في حياة الشعوب والأمم التي تبحث عن التطور والرقي.



وأضاف الشيخ فيصل الحمود، في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب الكويتي الذي يصادف 13 مارس كل عام، أن استثمار طاقات الشباب يأتي من خلال خلق أجيال شبابية إيجابية قادرة على تحمل المسؤوليات الوطنية، مشيرا إلى أن الأمم والأوطان تبنى بسواعد شبابها من الجنسين فهم الحاضر والمستقبل.



وأوضح أن الاهتمام بالشباب يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، الذي دائما ما يوصي بالشباب والاستماع لآرائهم وتطلعاتهم وأفكارهم.



وبين أن أهل الكويت جبلوا على محبة قيادتهم ورمزهم ووطنهم ويتنافسون على ذلك، فالحس الوطني لدى الشباب الكويتي قوي إذ يستمر العطاء والسعي والإبداع بكل جهد وعمل وإخلاص لهذا الوطن.



ودعا الشباب الكويتي لاستثمار هذه الأيام المباركة بالتقرب إلى الله عز وجل وعمل الخير وبالكلمة الحسنة والبعد عن المشاحنات ولأن تكون هذه الأيام فرصة لإنهاء جميع الخلافات سواء بين الأسرة أو أفراد المجتمع.



وتوجه بالدعاء إلى العلي القدير أن يبارك في شبابنا وأن يحفظهم وأن يحقق لهم المزيد من النجاحات في مختلف الميادين والأنشطة محليا ودوليا.