الطائرتان 47 والـ 48 اتجهتا إلى عمّان بحمولة بلغت نحو 85 طناً من المواد الغذائية

أكدت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مواصلة جهودها الداعمة للوضع الإنساني في قطاع غزة وذلك عبر مشاركتها في الجسر الجوي الكويتي المتواصل وآخرها الطائرتان الـ 47 والـ 48 اللتان اتجهتا إلى العاصمة الأردنية عمان بحمولة بلغت نحو 85 طنا من المواد الغذائية.



وقال نائب المدير العام لقطاع الاتصال المؤسسي بالهيئة إبراهيم البدر، في تصريح صحافي اليوم الأربعاء، إنه سيتم التمهيد لإنزال المساعدات جوا إلى قطاع غزة بواسطة القوات المسلحة الأردنية وذلك بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والقوة الجوية الكويتية.



وذكر البدر أن الهيئة الخيرية حريصة على استثمار كل الفرص الممكنة لإيصال المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين، مبينا أنها ساهمت حتى الآن بنحو 37 طائرة إغاثية من إجمالي طائرات الجسر الجوي الإغاثي الكويتي.



وأضاف أن الهيئة لم تدخر جهدا لتقديم الدعم الإنساني لضحايا العدوان عبر الجسور الجوية والبحرية والبرية بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الخيرية الكويتية والهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر التركي والهيئة الخيرية الهاشمية.



وأوضح أنه تم إطلاق حزمة من المشاريع الداعمة لأهل فلسطين خلال حملة الهيئة الرمضانية «اترك أثرا» وتشمل كفالة أسر الأيتام والمعاقين والطواقم الطبية والأسر المتعففة ومشاريع الإيواء والخيام ومشاريع سقيا الماء في غزة والترميم والإيواء والإفطار وكفالة الأيتام لدعم أهل القدس.



ولفت إلى أنه تم تخصيص أكثر من 4 ملايين دولار حتى الآن لدعم 37 مشروعا إنسانيا بالشراكة مع الجمعيات الخيرية الكويتية والمنظمات الفلسطينية، مبينا أن عدد المستفيدين يفوق 300 ألف شخص.



وأشاد بجهود وزارات الدفاع والخارجية والشؤون الاجتماعية الداعمة لحملات الجمعيات الخيرية الكويتية المخصصة لدعم الوضع الإنساني في قطاع غزة، مثمنا هذه الشراكة الناجحة التي تعكس الوجه الإنساني المشرق للكويت.



وثمن دور السلطات الأردنية في تسهيل عملية توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية الكويتية إلى قطاع غزة عبر الإنزال الجوي بواسطة سلاح الجو الأردني.