لحفظ القرآن الكريم 20 رمضان الجاري



للسنة الثانية على التوالي وبحضور كبير متوقع من مسؤولي وزارة الأوقاف وكبار الأئمة والخطباء في مساجد الكويت، تنطلق مسابقة المرحوم «حسن علي عبدالرحمن الحسينان» لحفظ القرآن الكريم يوم 20 رمضان الجاري.



وتنظم المسابقة التي يدعمها أحمد الحسينان وتخص أسرة الحسينان وأبناءهم وأبناء عمومتهم وأخوالهم، بمشاركات متميزة من قبل أبناء عائلة الحسينان من حفظة كتاب الله والذين تم اختيارهم من قبل المحكمين للمسابقة.



وتتميز مسابقة الحسينان لتحفيظ القرآن الكريم بأنها أول مسابقة عائلية لتحفيظ القرآن الكريم تقام في الكويت، كما يطمح القائمون على الجائزة أن يتم تنظيمها في السعودية من قبل صندوق الحسينان الاجتماعي في السعودية عبر الـ«أونلاين».



ويعد صندوق الحسينان الاجتماعي أول صندوق عائلي رسمي في الكويت موثق في وزارة العدل ويحمل رقما مدنيا، كما أن دوره لا يقتصر على إقامة المسابقات فقط، بل يقوم بعقد لقاءات شهرية للتعرف على إنجازاته خلال الشهر والخطط المستقبلية، كما له عدة أنشطة مثل تكريم الطلبة وتنظيم المخيمات ورحلات العمرة والسفر للخارج، وهناك اتصال مع صندوق الحسينان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لإعداد اللقاءات السنوية.



وأعرب عدد من أئمة المساجد والخطباء في وزارة الأوقاف عن سعادتهم بتواجدهم في احتفال تكريم حفظة كتاب الله من الفئتين الابتدائية والمتوسطة التي أقامها صندوق الحسينان الاجتماعي، مشيرين إلى أن مثل تلك المناسبات من أهم ركائز نشر التوعية بكتاب الله الكريم وبث روح حفظ القرآن في نفوس الأبناء وتشجيعهم عليه، لافتين إلى أن تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة أحد أهم أهداف صندوق الحسينان الاجتماعي والذي ينسجم مع الأهداف التي تحرص عليها وزارة الأوقاف ووزارات الدولة المختلفة.







