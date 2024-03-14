تمكين المرأة وتشجيعها على الأعمال متناهية الصغر كالمشاريع المنزلية وتوفير المواد الأولية

دشتي: رفع الكفاءات في سوق العمل عبر تدريب الموظفين وتقديم برامج لتطوير أدائهم

بحث وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" رولا دشتي التعاون القائم بين الجانبين وآلية تعزيز الشراكة الثنائية.

جاء ذلك في لقاء الوزير مع دشتي في مقر الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة، حيث استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الطرفان أثناء الاجتماع أيضا إلى مشاريع محل اهتمام مشترك منها مشروع قياس التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، ومشروع الحماية الاجتماعية، ومشروع تحسين ورفع مؤشرات دولة الكويت.

وأشاد الوزير بجهود منظمة "إسكوا" والتعاون المثمر مع دولة الكويت والحرص المشترك على تبادل المعلومات وتحقيق المصالح الثنائية.

ولفت في هذا الصدد إلى أن الوزارة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ينشطان في مجال الحماية الاجتماعية ويسعيان إلى تمكين المرأة على وجه الخصوص وتشجيعها على العمل في الأعمال متناهية الصغر كالمشاريع المنزلية الصغيرة وتوفير المواد الأولية والأماكن المخصصة لعرض المنتجات كمشروع "من كسب يدي".

من جانبها ، أكدت دشتي أهمية العمل المشترك بين الجهتين في مجال الحماية الاجتماعية ورفع الكفاءات الموجودة في سوق العمل عن طريق تدريب الموظفين وتقديم برامج مكثفة تساعد على تطوير أدائهم.

كما اجتمع الوزير السعود مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة الجزائرية كوثر كريكو في مقر الوفد الدائم على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة.

واستعرض الاجتماع علاقات التعاون التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها خاصة فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية بشكل عام وشؤون المرأة والأسرة وآلية تعزيز هذه الشراكة ودفعها إلى آفاق أرحب.