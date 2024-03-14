توقعت إدارة الأرصاد الجوية هبوب رياح نشطة مثيرة للغبار قد تزيد سرعتها عن 50 كم/ساعة، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع فرصة لامطار متفرقة تكون رعدية أحياناً وارتفاعا الأمواج البحرية لاكثر من 6 قدم.

وكانت توقعت ان يسود لنهار اليوم الخميس، طقس دافئ وغائم جزئيا إلى غائم، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار على المناطق المكشوف .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وغائما والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 27 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 13 درجة مئوية.