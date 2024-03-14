أعرب وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، عن اعتزازه بنموذج المرأة الفلسطينية الصامدة والمقاومة لكل أشكال الظلم والاضطهاد والعدوان.

وقال الوزير الصباح في تصريح لوكالة الأنباء (كونا) مساء أمس الأربعاء، على هامش مشاركته في أعمال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة إن المرأة الفلسطينية تدفع ثمن عدوان ظالم قتل آلاف النساء والأطفال.

وأضاف أنه "على الرغم من كل ما تشهده المرأة الفلسطينية من ويلات الحرب في غزة فإنها مازالت صامدة" موجها إليها تحية تقدير واعتزاز وفخر بنموذجها النضالي.

ولفت في هذا الصدد إلى إنشاء دولة الكويت (اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والسلام والأمن) من منطلق إيمانها بما تشكله قضايا المرأة من أولوية واهتمام بالعمل الأممي.

وتابع أن اللجنة تحرص على وضع خطة عمل وطنية شمولية ومنسقة وجامعة بين جهات الدولة المختلفة ذات الصلة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المعني بنبذ العنف ضد المرأة.