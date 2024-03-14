بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن تحديث بيانات المفوض بالوكالة عبر موقع "سهل " وهي "رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، بيانات الوكالة للمفوضين بالتوقيع".

وحددت إجراءات تحديث بيانات الوكالة للمفوضين بالتوقيع عبر سهل بالخطوات الآتية:



-الدخول على برنامج سهل أعمال - من خلال قائمة خدمات إدارية - شاشة تحديث بيانات الوكالة.

- اختيار الملف.

- إدخال رقم الوكالة المطلوب تسجيلها أو تحديثها بالنظام.

-إضافة مرفق الشهادة للطلب.

-تقديم الطلب.

ويتم جلب الطلب من قبل الموظف المختص بعد مرور 24 ساعة من التقديم كفترة انتظار للتحقق من وزارة العدل إلكترونياً، وبعدها يتم اعتماده.

وأشارت إلى أنه سيتم إرسال إشعارات لتحديث بيان الوكالة.