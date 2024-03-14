عبدالعزيز الفضلي

دعت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع، المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني إلى ترشيح عدد من مديري ومديرات المدارس للعمل في لجان مقابلات الوظائف الاشرافية التعليمية للعام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳.

وقالت المطوع في نشرة أصدرتها، وتلقت «الأنباء» نسخة منها: «استعدادا للمقابلات الشخصية في الوظائف الإشرافية التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، يرجى ترشيح «مديري - مديرات» مدارس من جميع المراحل التعليمية للاشتراك بعضوية لجان المقابلات ممن لم تسمح لهم الفرصة بالمشاركة في هذه اللجان العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ والعام الدراسي ۲۰۲۲-٢٠٢٣ على أن يصل الرد إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في موعد أقصاه يوم الخميس ۲۱ الجاري.