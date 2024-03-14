39.1 مليون دينار السيولة الأجنبية التي استقبلها السوق خلال جلسة اليوم الخميس

شريف حمدي



قفزت سيولة البورصة في جلسة اليوم الختامية لتعاملات الأسبوع الأول بشهر رمضان بنسبة 58.7% بإجمالي 79.7 مليون دينار على وقع المراجعة الدورية الأولى لهذا العام لأوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشر فوتسي، واستحوذ السوق الأول على 70.3 مليون دينار من إجمالي السيولة مقابل 9.3 ملايين دينار للسوق الرئيسي، علما بأن سيولة أول من أمس بلغت 50.2 مليون دينار.



واستهدفت السيولة الأجنبية الأسهم المدرجة ضمن مكونات المؤشر خلال مزاد الإغلاق، إذ تقدر السيولة الأجنبية بنحو 39.1 مليون دينار تشكل 49% من إجمالي السيولة التي استقبلتها البورصة أمس، حيث كانت محصلة السوق قبل مزاد الإغلاق 40.6 مليون دينار بواقع 31.9 مليون دينار للسوق الأول و8.7 ملايين دينار للسوق الرئيسي.