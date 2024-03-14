twitter facebook whatsapp viber telegram email سموه التقى رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة ومجموعة من أهالي الشهداء والمفقودين رئيس الوزراء استقبل رئيس وأعضاء الجمعية الكويتية للأسر المتعففة الخميس 2024/3/14 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2099 A+ A- استمع سمو الشيخ د.محمد الصباح مستقبلاً رئيس وأعضاء الجمعية الكويتية للأسر المتعففةسمو الشيخ د.محمد الصباح خلال استقباله رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصةسمو الشيخ د.محمد الصباح مستقبلاً مجموعة من أهالي الشهداء والمفقودين استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان، كلا على حدة، رئيس وأعضاء الجمعية الكويتية للأسر المتعففة ورئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة ومجموعة من أهالي الشهداء والمفقودين.