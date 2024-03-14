عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني حرصه على إنجاز الملفات العالقة بوزارة التربية وخاصة فيما يتعلق بمعالجة مشكلة صرف المستحقات المالية مع إعطائها الأولوية.

وشدد على أن صرف المستحقات حق أصيل لأصحابها مقابل الجهود التي بذلت، لافتا إلى أنه وجه بسرعة صرف مكافآت تدريب وتدريس وإشراف وامتحانات ومكافآت فرق العمل وبدل النوبة الليلية عن الأعمال المنجزة فعليا وللمستحقين لهذه المكافآت والتي يندرج تحتها المكلفون بتصحيح الاختبارات والعاملون في الكنترول والعاملون في لجان التصحيح والمطابع السرية والمناوبات والمكلفون بتعليم الكبار، وفق الضوابط والنظم المعمول بها في الوزارة.

وقال العدواني إنه وجه مسؤولي القطاع المالي إلى ضرورة متابعة عملية إيداع المبالغ المالية في حسابات المستحقين لها دون أي تأخير، مبينا أن وزارة التربية حرصت على استكمال كل الإجراءات وعمل المناقلات اللازمة لصرف هذه المستحقات المالية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية والجهات الرقابية.