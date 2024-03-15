عبدالعزيز الفضلي



أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني حرصه على إنجاز الملفات العالقة بوزارة التربية وخاصة فيما يتعلق بمعالجة مشكلة صرف المستحقات المالية مع إعطائها الأولوية.



وشدد على أن صرف المستحقات حق أصيل لأصحابها مقابل الجهود التي بذلت، لافتا إلى أنه وجه بسرعة صرف مكافآت تدريب وتدريس وإشراف وامتحانات ومكافآت فرق العمل وبدل النوبة الليلية عن الأعمال المنجزة فعليا وللمستحقين لهذه المكافآت والتي يندرج تحتها المكلفون بتصحيح الاختبارات والعاملون في الكنترول والعاملون في لجان التصحيح والمطابع السرية والمناوبات والمكلفون بتعليم الكبار، وفق الضوابط والنظم المعمول بها في الوزارة.



وقال العدواني إنه وجه مسؤولي القطاع المالي إلى ضرورة متابعة عملية إيداع المبالغ المالية في حسابات المستحقين لها دون أي تأخير، مبينا أن وزارة التربية حرصت على استكمال كل الإجراءات وعمل المناقلات اللازمة لصرف هذه المستحقات المالية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية والجهات الرقابية.



من جانب آخر، دعت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع المناطق التعليمية وادارة التعليم الديني، إلى ترشيح عدد من مديري ومديرات المدارس للعمل في لجان مقابلات الوظائف الإشرافية التعليمية للعام الدراسي 2023 /2024.



وقالت المطوع في نشرة أصدرتها انه «استعدادا للمقابلات الشخصية في الوظائف الإشرافية التعليمية للعام الدراسي 2023/2024، لذا يرجى ترشيح «مديري ـ مديرات» مدارس من جميع المراحل التعليمية للاشتراك بعضوية لجان المقابلات ممن لم تسمح لهم الفرصة بالمشاركة في هذه اللجان العام الدراسي 2021/2022م والعام الدراسي 2022 /2023، على أن يصل الرد إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في موعد أقصاه الخميس 21 الجاري.



إلى ذلك، وفي إطار حرص وزارة التربية على تسهيل الإجراءات على منتسبيها، وفي ضوء النشرة الخاصة بفحص الشهادات الدراسية فوق الثانوية للموظفين المواطنين والمقيمين الصادرة منذ 1/ 1/ 2000، أعلن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف متروك المطيري عن تمديد فترة السماح لتحميل الوثائق المطلوبة لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك لضمان تمكين جميع الموظفين المعنيين من الامتثال لهذه الإجراءات.