تحتفل الكويت بيوم الشباب الكويتي في 13 مارس من كل عام في ظل رعاية واهتمام كبيرين من الدولة باعتبارهم أكبر شريحة ضمن شرائح المجتمع، ما مكن العمل الشبابي الكويتي من تحقيق قفزات كبيرة على مؤشر تنمية الشباب العالمي.



وفي هذه المناسبة، قال المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود إن استثمار إمكانيات الشباب المتنوعة على الوجه الأمثل يعد شكلا من أشكال التنمية المستدامة في حياة الشعوب والأمم التي تبحث عن التطور والرقي.



وأضاف الشيخ فيصل الحمود في تصريح صحافي أن استثمار طاقات الشباب يأتي من خلال خلق أجيال شبابية إيجابية قادرة على تحمل المسؤوليات الوطنية، مشيرا إلى أن الأمم والأوطان تبنى بسواعد شبابها من الجنسين فهم الحاضر والمستقبل.



وأوضح أن الاهتمام بالشباب يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي دائما ما يوصي بالشباب والاستماع لآرائهم وتطلعاتهم وأفكارهم.



وبين أن أهل الكويت جبلوا على محبة قيادتهم ورمزهم ووطنهم ويتنافسون على ذلك، فالحس الوطني لدى الشباب الكويتي قوي، إذ يستمر العطاء والسعي والإبداع بكل جهد وعمل وإخلاص لهذا الوطن.



من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ لـ (كونا) إن من صميم عمل الهيئة رعاية الشباب المبادر ودفعه للأمام وتحفيزه لتحقيق أفضل الإنجازات باعتبارهم قادة المستقبل، وذلك بتنظيم برامج وأنشطة تصقل مواهبهم وتفتح أمامهم مساحات الإبداع والابتكار والريادة.



وأوضح الشيخ أن البرامج تقام بمراكز الشباب المنتشرة بمحافظات البلاد الست ومنها «قادة المستقبل» و«أكاديمية الفنون والإعلام» و«وادي الشباب» و«البرمجة الرقمية» و«منصة إمكان الرقمية» و«منجز» و«مبادرتنا» و«دوري الإبداع الشبابي» و«بوابة أيادينا للعمل التطوعي» و«المبادر المحترف» و«صناع العمل»، علاوة على الدورات الحرفية والأنشطة الرياضية والبرامج والأنشطة الصيفية.



وأضاف أن هذه البرامج مكنت العديد الشباب الكويتي من تحقيق الإنجازات في المنافسات العالمية مثل فوز فريق مناظرات المدارس الكويتي بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة إضافة لحصد العديد من الشباب الكويتي المراكز الأولى في عدد من المسابقات الدولية الخاصة بالشباب.