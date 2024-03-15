بداح العنزي



يعقد المجلس البلدي أولى جلساته الرمضانية الإثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري، حيث سيناقش اقتراح العضو م.منيرة الأمير، والذي تطلب فيه استحداث جدول بلائحة تنظيم أعمال البناء يتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنفيذ لوحات للطاقة الشمسية تشمل المواقع والمباني الحكومية والخاصة، وأيضا اقترحت وضع آليات تنظيمية لهذه المشروعات في المستقبل حتى تكون هناك خارطة واضحة لها، حيث إن المقترح يسهل ترخيص وإنتاج الطاقة الكهربائية من الأفراد والشركات وبيعها للدولة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تفعيلا للمرسوم 57 لسنة 2022.



وتدفع م.منيرة الأمير بمقترحها ليكون أولى خطوات المجلس البلدي لتنظيم وتشجيع الأفراد والشركات على إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية المتجددة، وحث القطاع الحكومي على عمل اكتفاء ذاتي لاحتياجاته عبر الطريقة نفسها.



ويتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق إضافة إلى الاطلاع على كتاب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان المتضمن إحاطة المجلس علما بإحالة 4 قرارات للمجلس إلى مجلس الوزراء للفصل فيها بعد تمسك الأعضاء بقرارهم واستخدام المادة 25 من قانون البلدية 2016/33، والذي بموجبه رفض الأعضاء اعتراض الوزيرة على تلك القرارات.



كما سيطلع المجلس على محاضر اجتماع عدد من اللجان، والتي لم تتضمن توصيات بالموافقة، حيث تمت إحالة البعض منها إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.