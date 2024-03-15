أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن اختتام الجولة الأخيرة من مهرجان Food Buzz لمشروعات الأغذية والمشروبات الكويتية، التي أقيمت في 5 و6 مارس ببرج الحمراء، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وتأتي هذه الرعاية الاستراتيجية للمهرجان كجزء من برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية.



وتعليقا على مشاركة البنك في مهرجان Food Buzz، قالت المدير في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، مروة معرفي: «يسعدنا أن نواصل دعمنا لمهرجان Food Buzz هذا العام وأن نشجع الجميع على المشاركة في نسخة العام المقبل دعما للمشاريع الكويتية بشكل عام، وثقافة الطعام بشكل خاص».



وأضافت: «نفتخر بنجاح المهرجان في الأعوام السابقة، إضافة إلى النقلة النوعية التي شهدها هذا العام. وتأتي مشاركتنا في الفعاليات المجتمعية مثل Food Buzz تأكيدا على إيماننا بأهمية تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، بصفتهم مصدر إلهام وعاملا مؤثرا في ازدهار اقتصادنا المحلي، والارتقاء بالأسواق التي يعملون فيها».



وخلال تواجدهم بجناح البنك المخصص في الجولة الأخيرة بنسخة قريش من المهرجان، تواصل ممثلو البنك مع الحاضرين عبر الحوارات التفاعلية حول الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة، إضافة إلى نشر المعرفة المصرفية والمالية. وتأتي مشاركة البنك في إطار دعمه المستمر لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية. كما شجع جناح البنك الزوار على تبني الاستدامة في كافة تفاصيل حياتهم اليومية.



ويبقى KIB عنصرا أساسيا في المجتمع الكويتي لدعمه المستدام لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، كونه يؤمن بالقيمة الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع للسوق والاقتصاد والمجتمع ككل. ويأخذ البنك خطوات جادة وواعدة في هذا المجال، حيث أطلق «KIB مركز مبادر» الذي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات والموارد والأدوات لرواد الأعمال، وذلك بهدف تمكين خطواتهم ومساعدتهم في تحقيق النجاح.