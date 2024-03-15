دعاء الإفطار



هل هناك دعاء خاص يقال عند الإفطار؟



٭ يستحب أن يدعو الصائم عند إفطاره بما أحب لنفسه وأهله والمسلمين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن للصائم عند فطره دعوة لا تردّ»، ومن الدعاء الوارد أن يقول: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت»، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».



غسيل الكلى



أنا مريض بالكلى، وأضطر لغسيلها، فهل هذا يفطر أم لا؟



٭ من الثابت علميا ان كمية سكر الغلوكوز الموجودة في السائل الذي يوضع في داخل جوف البطن تدخل إلى دم الصائم عبر الغشاء البريتواني، وهذه برأيي في حكم السوائل المغذية وبالتالي أرى أن هذا النوع أيضا من غسيل الكلى مفسد للصوم.



تناول الدواء بعد الفجر



تناولت دواء للصداع بعد أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة، فقد كنت نائمة، فهل عليّ قضاء ذلك اليوم أم أن صيامي صحيح؟



عليك قضاء هذا اليوم، لأنك قد تناولت بإرادتك، وبعد علمك بدخول وقت الصوم، ولا إثم عليك، لأنك معذورة بسبب المرض.



استخراج الدم



استخراج الدم عمدا من الصائم للتحليل في نهار رمضان، هل يفسد الصيام ويجب عليه كفارة أم قضاء؟



٭ الدم الذي يؤخذ للتحليل من الصائم لا يؤثر على صحة الصوم، وذلك لأنه قليل ولحاجة.