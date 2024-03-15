روى أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان وأصحابه إذا صاموا قعدوا في المسجد، وقالوا: نطهر صيامنا. (أبونعيم: حلية الأولياء 382/1)، وذلك عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه».



وعن أبي زياد مولى ابن عباس عن أبي هريرة قال: «كانت لي خمس عشرة تمرة، فأفطرت على خمس تمرات، وتسحرت بخمس، وبقيت خمس لفطري» (أبونعيم: حلية الأولياء 384/1).



كان أبوهريرة صلى الله عليه وسلم هو وامرأته وخادمه يتعقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا، ثم يوقظ هذا، ويصلي هذا، ثم يوقظ هذا، فيكون منزله في الليل كله لا يخلو من قائم يصلي، وإن كانت هذه الحال ليست مقصورة على ليالي شهر رمضان، بل إن اجتهاده في شهر رمضان أشد، فهو الراوي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه». (أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، حديث رقم 37).