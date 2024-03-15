

كشفت الفنانة نيكول سابا، عن حرصها الشديد على أن تكون حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء، وانها تحرص منذ بداية شهرتها على فصل الحياة الخاصة عن العملية، وقالت إنها تحاول إبعاد حياتها عن الأضواء وخاصة تفاصيل ابنتها، إلا فيما يخص صورها الشخصية أو العملية أو خطواتها الفنية، لافتة إلى أنها لا تحب «الفلاتر» التي تنتشر عبر التطبيقات المختلفة، ولا تستخدمها كثيرا، قائلة: «أحب أن يشاهدني الجمهور على طبيعتي».

وبشأن ما يتم نشره عنها خاصة إن كانت معلومات غير صحيحة، قالت نيكول في برنامج «ألبوم صور»، الذي يذاع على راديو «إنرجي»، إن الرد على المعلومات المغلوطة أو المتداولة عن طريق الخطأ أمر نسبي، مشيرة إلى أنها ترد على ما هو غير صحيح، لكن ليس من المهم الرد على الأمور كافة.