يوسف الرويح: البرنامج يشمل كل شرائح المجتمع بما يعزز الريادة بالعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية

فريق «بيتك» التطوعي يُوزع وجبات إفطار خفيفة لقائدي المركبات لتعزيز ثقافة عدم السرعة تجنباً للحوادث



أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامجه الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير» لعام 2024 الزاخر بالمبادرات المجتمعية والحملات التطوعية المختلفة والتواصل اليومي مع الجمهور، ضمن مواصلة دوره الرائد في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.



وفي هذا السياق، أكد نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في «بيتك»، يوسف الرويح، حرص البنك على أن يشمل برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» كل شرائح المجتمع بما يعزز الريادة في العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.



وقال الرويح: «استهل بيتك برنامجه (تواصل بالخير في شهر الخير) بحملة إفطار الصائم، حيث يقوم فريق بيتك التطوعي يوميا بتوزيع وجبات إفطار الصائم بمواقع مختلفة في عدة محافظات لتوسيع نطاق الحملة ولتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المستحقين».



وأضاف: «كما يقوم فريق بيتك التطوعي بتوزيع وجبات إفطار خفيفة لقائدي المركبات على التقاطعات المرورية والأماكن المزدحمة وقت أذان المغرب لتعزيز ثقافة عدم السرعة تجنبا للحوادث، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وكذلك بادر بتوزيع السلال الغذائية (ماجلة رمضان) على الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بما يعزز الروح التطوعية».



وأوضح الرويح أن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» يركز على المبادرات المجتمعية المختلفة، ويضم بالإضافة إلى حملة إفطار الصائم، أنشطة رياضية وشبابية، ومسابقات قرآنية، وتفاعلا يوميا مع الجمهور، ومسابقات وجوائز، وفعاليات قرقيعان، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع أخصائيي تغذية وأطباء.



وكذلك يتضمن البرنامج فيديوهات عن التوعية المرورية، وفيديوهات بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء للتوعوية بأهم الأمور التي يجب مراعاتها خلال الشهر الفضيل. كما يتضمن برنامج «بيتك» الرمضاني تقديم خدمة الضيافة في المساجد، ومشاركة الإفطار مع العديد من الجهات التي تؤدي واجبها أثناء موعد الإفطار.



أنشطة رياضية وصحية



وأشار الرويح إلى أن برنامج «بيتك» الرمضاني يضم العديد من الفعاليات الرياضية خلال رمضان، منها تحدي المشي الافتراضي (V-Fit) بالتعاون مع تطبيق (V-Thru) الذي يشجع على رياضة المشي في حديقة الشهيد ومجمع الأفنيوز قبل الإفطار، وذلك إيمانا بأهمية الرياضة والحياة الصحية لأفراد المجتمع.



كما يشارك «بيتك» في تنظيم فعالية رياضية للرجال والنساء بالتعاون مع نادي (Circuit+) الصحي الرياضي في فرع مجمع الحمراء، وفعالية رياضية أخرى في مجمع 360 قاعة الـ (Arena).



وعلى مستوى الموظفين، ينظم «بيتك» العديد من الفعاليات الرياضية منها (بطولة الموظفين لكرة القدم للصالات المغلقة)، وبطولة ركلات الترجيح الأميركية الأولى.

وعلى مستوى آخر، أقام «بيتك» فعالية تعليم فنون الطبخ للعميلات والموظفات بالتعاون مع الشيف الكويتي فيصل النشمي.



فعاليات القرقيعان



ولفت إلى انه ضمن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» سيقيم «بيتك» عدة فعاليات قرقيعان للأطفال في مواقع مختلفة لما هذه الفعالية من مساهمة في إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال وكذلك المحافظة على التراث الكويتي.



وأضاف أن البرنامج يتضمن العديد من المسابقات والجوائز التي تعزز التفاعل والارتباط بالجمهور والعملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وستكون المسابقات متنوعة وبجوائز قيمة للعملاء والموظفين على حسابات «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي.



مسابقة «قراء بيتك»



قال الرويح: «كعادته السنوية في كل رمضان، ينظم بيتك مسابقته الرمضانية تحت عنوان قراء بيتك لتلاوة القرآن الكريم للعام الحادي عشر على التوالي والتي تشهد كل عام إقبالا كثيفا وانتشارا أكبر».



وبين أن نحو ألف متسابق سجل في المسابقة بنسختها السابقة، حيث تكونت عناصر ثقة عديدة في المسابقة تتعزز عاما بعد آخر، مدعومة بأن بيتك كان أول من بادر بتنظيم هذه المسابقة، بالإضافة إلى توفر العديد من المكونات القيمة إلى تعزز أجواء المنافسة وتحفز المتسابقين، ومن أهمها لجنة التحكيم، والتنظيم الجيد والترتيب الملائم لقدرات المتسابقين على اختلاف شرائحهم وقدراتهم ومستوياتهم.



وفي ذات السياق، لفت الرويح إلى أن «بيتك» قدم إهداء لعملائه وجمهوره والمسلمين أجمع تطبيق القرآن الكريم الذي يتوافر على أجهزة الـ IOS والـ Android والذي حقق أرقاما قياسية في عدد المستخدمين، كما أنه يوفر مزايا حصرية مفيدة للمستخدمين.