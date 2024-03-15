

في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على إطلاع جمهور العملاء على منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية المصممة لتلبية احتياجات جميع العملاء، فضلا عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية، تواجد البنك في مجمع الأفنيوز على مدار ثلاثة أيام من خلال جناحا أقامه البنك في «غراند بلازا» الأفنيوز، بهدف تعريف رواد المجمع بالمزايا والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها التجاري.



وقد استقبل فريق الخدمات المصرفية الشخصية - البريمير - رواد الجناح المقام في مجمع الأفنيوز، حيث تم الرد على استفسارات الجمهور حول مزايا حسابات التجاري والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الرقمية التي يوفرها التجاري لعملائه والعروض التسويقية والترويجية التي تلقى استحسان جميع شرائح العملاء، ومنها عرض تحويل الراتب الذي يمنح العميل هدية نقدية لغاية 2 ألف دينار وبطاقة ائتمانية من اختياره مجانا لأول سنتين، وبطاقة مسبقة الدفع مجانا للسنة الأولى وغيرها من المزايا التي تستجيب لتطلعات عملاء التجاري.



وعلى هامش التواجد في المجمع، حرص فريق البنك على إجابة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص، والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.