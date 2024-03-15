

الذهب هو الخيار الأول في أسواق السلع الأساسية لشركة «جي بي مورغان»، ومن المحتمل أن يصل السعر إلى 2500 دولار للأوقية هذا العام، وفقا للرئيس العالمي لأبحاث السلع لدى «جي بي مورغان» ناتاشا كانيفا.



وأشارت إلى أنه بعد أن وصلت السبائك إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2195.15 دولارا يوم الجمعة الماضي، فالارتفاع محتمل، لأن السوق يميل إلى الإفراط في الإثارة.



وأضافت كانيفا إنه لتحقيق هذا السعر المستهدف، نحتاج إلى تأكيد من الاعتدال المستمر في التضخم وفي أرقام الوظائف أيضا والتأكيدات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض بالفعل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي طال انتظاره نحو سياسة نقدية أكثر مرونة إلى تعزيز جاذبية الذهب مقارنة بالأصول ذات العائد مثل السندات. وقال صناع السياسة إنهم بحاجة لرؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2% قبل خفض تكاليف الاقتراض.