

أعلنت شركة مينزيز للطيران، إحدى شركات أجيليتي، عن حصولها على رخصة مناولة أرضية جديدة ستقدم بموجبها خدمات الركاب وخدمات مهبط الطائرات في مطار خورخي تشافيز الدولي (LIM)، وهو المطار الدولي والمحلي الرئيسي في ليما - بيرو.



وقد تم الوقوع على اختيار مينزيز من خلال مناقصة تنافسية تم طرحها، وذلك لخبرتها وتجربتها في تقديم خدمات المناولة الأرضية الآمنة والموثوقة، ولالتزامها بالممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة.



وكون مينزيز إحدى شركات المناولة الأرضية الثلاث في مطار (LIM)، فإن العقد الذي يمتد لـ 8 سنوات سيمكنها من تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الأرضية. وستطلق حملة توظيف محلية للوظائف التي ستتطلبها، وسوف تحرص على خضوع جميع الموظفين لبرامج تدريبية وفقا لأعلى المعايير، وذلك بغرض تقديم مستوى متقدم من الخدمات الموثوقة والآمنة للعملاء.



وتدير شركة ليما أيربورت بارتنرز (Lima Airport Partners) مطار خورخي تشافيز الدولي (LIM) الذي يخدم ليما عاصمة بيرو، ويعتبر بوابة البلاد الرئيسية على أميركا الجنوبية، والرابط مع أكثر من 62 وجهة. ويقدم المطار خدماته إلى أكثر من 25 شركة طيران للركاب، وتدير أكثر من 213.77 ألف طن من البضائع، وهو مركز طيران لاتام - الناقل الوطني لبيرو.



وفي عام 2023، شهد مطار ليما أيربورت بارتنرز (LIM) أكثر من 170.5 ألف حركة للطائرات، وتجاوز عدد الركاب الذين استخدموا المطار 21 مليونا.



ومع التركيز القوي على الاستدامة والابتكار، فإن نهج مينزيز «الكهرباء أولا» الذي يقوم بتحويل معدات الدعم الأرضي (GSE) للطاقة الكهربائية يتماشى مع جهود مطار (LIM) لدفع الممارسات المستدامة في قطاع خدمات الطيران. حيث حصل مؤخرا على جائزة المطار الأخضر التقديرية خلال الاجتماع السنوي لمجلس المطارات الدولية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ACI-LAC)، وهو ما يثبت مسؤوليته تجاه الالتزامات البيئية، ومن بينها توفيره للطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بنسبة 100% في عام 2022. وبمناسبة فوز مينزيز بالرخصة الجديدة في بيرو، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مينزيز للطيران حسن الحوري: «بعد مشاركتنا في المناقصة التنافسية، نتطلع قدما لتقديم خدمات المناولة الأرضية عالية الجودة والأمان في مطار خورخي تشافيز الدولي في بيرو، وعلى مدى السنوات الثماني المقبلة. لهذا المطار أهمية استراتيجية هائلة لمنطقة الأميركتين بأكملها وليس فقط للبيرو ومواطنيها، كونه أكبر مطار في البلاد، وهذا الإعلان يوضح التزامنا بدعم قطاع الطيران في جميع أنحاء المنطقة، وهو استمرارية لمسيرة النمو الناجحة الذي تحققها مينزيز بالمنطقة منذ أكثر من 10 سنوات».



بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة فيليب جوينيج: «على مدى السنوات الـ 10 الماضية، أثبتنا التزامنا بالنمو الاستراتيجي في المنطقة، حيث تواجدنا اليوم في منطقة الأميركتين يضم 14 دولة ومنتشر عبر 134 مطارا بعد إضافة مطار خورخي تشافيز الدولي في بيرو.