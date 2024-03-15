

أعلن بنك وربة عن شراكته مع شركة النورس لتمويل السلع الصديقة للبيئة كجزء من التزامه بممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، حيث تعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة نحو رؤية بنك وربة في أن يصبح مؤسسة مالية مستدامة، ومن خلال هذه الشراكة، يعزز بنك وربة استراتيجيته المستدامة ويظهر التزامه بدعم مستقبل أكثر استدامة، حيث تتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية البنك الشاملة للانتقال إلى تمويل أكثر مسؤولية واستدامة.



وستعمل شركة النورس، المعروفة بخبرتها في مجال الاستدامة، كمورد معتمد للسلع المستخدمة في عمليات التمويل التي يقدمها بنك وربة لعملائه من خلال حلولها المبتكرة والصديقة للبيئة، ويهدف بنك وربة إلى تقليل الأثر الكربوني وتعزيز الممارسات المستدامة داخل عملياته.



وفي هذا الصدد، قال رئيس المجموعة المصرفية للأفراد أحمد القطامي: نظرا لرؤيتنا المشتركة مع النورس والتزامنا بالاستدامة البيئية، وجدنا أن هذه الشراكة متوافقة تماما مع رؤيتنا لقطاع مصرفي أكثر صفاء واستدامة، كما سنعمل معا نحو تحقيق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمعات التي نخدمها مع تزايد المخاوف العالمية بشأن التغيرات المناخية، حيث أصبحت الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضرورة ملحة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وإدراكا لأهمية التمويل المستدام، اتخذ البنك خطوة استباقية بالتركيز على معايير الاستدامة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المصرفي الكويتي ما يعزز ثقة أصحاب المصلحة، ويعمل على جذب المستثمرين المسؤولين، ويعزز من سمعة البنك السوقية. ونتطلع بالتوسع بالمستقبل لزيادة المعاملات مع الموردين للسلع الصديقة للبيئة. وتعد هذه الشراكة مبادرة واحدة من بين العديد من المبادرات التي يقوم بها بنك وربة لدمج الاستدامة في عملياته، حيث يظل بنك وربة ملتزما بتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية وممارسات الحوكمة الجيدة والتمويل المستدام.



جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع.