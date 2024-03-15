

القاهرة - ناهد إمام



أكد السفير محمد مصطفي عرفي مندوب مصر الدائم بجامعة الدول العربية، أن مصر تدعم كل ما يصب في تحقيق العمل العربي المشترك في كل المجالات وفى مقدمتها الاستثمار.



وأشار مصطفى عرفي، لـ «الأنباء»، إلى أن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في السنوات الماضية كبيرة وكثيرة، لكن يعد الإنجاز الأكبر الذي حققته هو العبور بمصر من مرحلة عدم الاستقرار إلى الاستقرار التام واستيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة في مشاريع عملاقة تم إنجازها، والعمل على جذب الاستثمارات ومنها مؤخرا المشروع الاستثماري الضخم مدينة رأس الحكمة.



وقال إن الدولة رغم التحديات المختلفة التي تواجهها تعمل علي إيجاد بيئة محفزة لجذب المستثمرين المصريين في الداخل وأيضا المغتربين، في مختلف القطاعات الاقتصادية بالبلاد.



وأوضح أن الدولة تسعى دائما لاحتضان المؤتمرات، لاسيما المتصلة بالشباب والمصريين العاملين بالخارج، بهدف توفير فرصة التواصل والتحاور وتبادل الأفكار.



وحول القضية الفلسطينية أكد مندوب مصر في الجامعة العربية، السفير محمد مصطفى عرفي، أهمية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، مشيرا إلى أنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



وفي الختام، أعرب عرفي عن اعتزاز مصر بالعلاقات مع دولة الكويت الشقيقة، واصفا شعبها بأنه شعب كريم وأبي.