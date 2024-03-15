

علاج لتخفيف التهاب الحلق



يلجأ الكثير منا إلى العلاجات المنزلية عند الإصابة بالتهاب في الحلق، وقد يكون شرب الشاي مع العسل الطريقة الأكثر شيوعا للتخلص من هذه المشكلة المزعجة. ووفقا للدكتورة ليندا يانسي، اخصائية الأمراض المعدية في نظام مؤسسة Memorial Hermann Health System في هيوستن، تكساس، فإن هناك طريقة أخرى فعالة في علاج التهاب الحلق تتمثل في تناول المخللات.



وقد يبدو من الغريب بعض الشيء استخدام المخللات كعلاج لالتهاب الحلق، لكن الأمر كله يتعلق بخصائص محلول المخلل الملحي. وتوضح يانسي أن محلول المخلل يمكن أن يساعد على تقليل الالتهاب عن طريق سحب الماء إلى الخارج.



ولم تحدد يانسي كمية المخللات التي يجب تناولها لكي تشعر بالتأثير، مضيفة: «إنه علاج منزلي أكثر من كونه تدخلا طبيا، لذلك لا توجد توصيات رسمية»، موضحة أنه شيء عليك تجربته للعثور على الكمية المناسبة لك شخصيا. ومع ذلك، من المهم أن ندرك مقدار الملح الذي تستهلكه عند استخدام هذه الطريقة، حيث من المعروف أن المخللات الحامضة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، بحيث تحتوي قطعة واحدة متوسطة الحجم على 33% من القيمة اليومية للبالغين، وفقا للمبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين.



وأكدت يانسي أن تناول المخللات لن تشفي التهاب الحلق تماما، مضيفة: «هذا تدخل بسيط ومؤقت. سيؤدي إلى انخفاض طفيف في الأعراض لمدة تتراوح بين 10و15 دقيقة».



المصدر: «نيويورك بوست»