

أطاح أتلتيكو مدريد الإسباني بضيفه إنتر الإيطالي الوصيف من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه عليه بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما 2-2 بإجمالي المباراتين، فيما قاد العائد الانجليزي جادون سانشو بوروسيا دورتموند الألماني للفوز على أيندهوفن الهولندي 2-0 وحسم تأهله بعد تعادلهما 1-1 في الذهاب.



وانضم أتلتيكو ودورتموند إلى كل من مان سيتي حامل اللقب وأرسنال الإنجليزيين، وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي.



وتقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة، وستكون مفتوحة من دون تصنيف ولن تجنب مواجهة الأندية من بلد واحد أو تلك التي تقابلت في دور المجموعات.



في المباراة الأولى في العاصمة الإسبانية مدريد، عوض أتلتيكو خسارته 0-1 ذهابا بفوز ثمين في الإياب 2-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، ليفرض سيناريو ركلات الترجيح.



سجل هدفي أتلتيكو العائد من الإصابة الفرنسي أنطوان غريزمان (35) والبديل الهولندي ممفيس ديباي (87)، وهدف انتر فيديريكو ديماركو (33).



وفرض حارس أتلتيكو السلوفيني يان اوبلاك نفسه نجما بتصديه لركلتي التشيلي أليكسيس سانشيز والهولندي ديفي كلاسن، بينما أطاح القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بكرته بعيدا، في حين فشل ساوول نيغيس في ترجمة ركلته من جانب أتلتيكو.



وقال أوبلاك بعد نهاية اللقاء: «كنا نعرف انها ستكون مباراة صعبة لكننا كنا نملك دائما الأفضلية لأننا نلعب على أرضنا.. أنا سعيد بالفوز».



في الثانية، يدين دورتموند بفوزه للعائد إلى صفوفه سانشو صاحب هدف الافتتاح بعد 3 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يصاب ويخرج في الشوط الثاني، ليضاعف بديله ماركو رويس النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



وقال سانشو عقب التأهل: «أنا ممتن لأنني تمكنت من تسجيل هدف التقدم للفريق. كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبا، لكنني شعرت بأنه سيكون لدينا الأفضلية لأننا نلعب أمام جماهيرنا».