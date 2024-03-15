غداة تبني مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يطالب منصة «تيك توك» للتواصل الاجتماعي بقطع علاقاتها مع الشركة الصينية المالكة، وعدت بكين باتخاذ «الإجراءات للازمة» للرد بينما أكد رئيس المنصة شو زي شيو أنه سيدافع عن شبكته، داعيا مستخدميها البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة إلى إسماع صوتهم.



ويطلب مشروع القانون من «بايتدانس» الشركة الأم لتيك توك بيع التطبيق خلال 180 يوما، وإلا سيتم حظره من متجري التطبيقات لآبل وغوغل في الولايات المتحدة.



وغداة التصويت الأميركي، وعدت الصين بأنها ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» لحماية مصالح شركاتها في الخارج.



من جهته، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين ردا على سؤال عن مشروع القرار الأميركي «حين يرى شخص ما شيئا جيدا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطاع طرق بالتأكيد». ويشكل تبني النص في مجلس النواب الأميركي تطورا كبيرا للمنصة، لكن يبدو مصير النص غير مؤكد في مجلس الشيوخ، حيث تعارض شخصيات رفيعة المستوى إجراء جذريا من هذا النوع ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة.



وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر انه «أخذ علما» بالتصويت من دون الإدلاء بأي تعليق.



في المقابل، قال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن نص القانون الذي أقر بأغلبية 352 صوتا من أصل 432 نائبا «لا يحظر تيك توك» بل يهدف إلى «حل قضايا الأمن القومي المشروعة وحماية البيانات المتعلقة بعلاقة الحزب الشيوعي الصيني بشبكة اجتماعية».



بدوره، قال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب مايك جونسون، إن التصويت «الذي جمع نوابا من الحزبين، يظهر معارضة الكونغرس لمحاولات الصين التجسس والتلاعب بالأميركيين، وهو علامة على تصميمنا على ردع أعدائنا».



من جهته، عبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن رأي مخالف الاثنين، مؤكدا معارضته حظر التطبيق لأنه سيعزز موقع ميتا، المجموعة المالكة لإنستغرام وفيسبوك الذي يعتبره ترامب «عدو الشعب».



وقد حاول ترامب في 2020 انتزاع السيطرة على تيك توك من «بايتدانس» لكن المحاكم الأميركية منعته من تحقيق ذلك.