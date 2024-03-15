

يستضيف ستاد صباح السالم بالنادي العربي في التاسعة من مساء غد «السبت» المباراة النهائية لدوري بنك وربة لكرة القدم للتعليم العالي التي تجمع فريقي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بمشاركة 14 فريقا من المؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.



وقد انتهت اللجنة المنظمة من كل الاستعدادات لإقامة المباراة، والتي من المتوقع أن يحضرها عدد كبير من مسؤولي الفريقين بالإضافة إلى مسؤولي كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا أصحاب المركز الثالث بعدما حققوا الفوز على الجامعة الأمريكية في الكويت، بجانب طلبة أكاديمية سعد العبدالله وجامعة الخليج.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد المدرسي - رئيس اللجنة العليا للدورة فيصل المقصيد، أن دوري وربة هذا الموسم شهد منافسات قوية منذ انطلاق دور المجموعات إلى مباريات الدور قبل النهائي الذي أسفر عن تأهل أكاديمية سعد العبدالله وجامعة الخليج للمباراة النهائية. وقال: الشراكة الاستراتيجية مع بنك وربة لرعاية فعاليات وأنشطة الاتحاد المدرسي والتعليم العالي ساهمت في ارتفاع المنافسة بكل الألعاب وليس كرة القدم فقط وهو ما يضع اللجنة العليا إلى ضرورة العمل من الآن على كيفية تطوير النسخة الرابعة التي من المتوقع أن يزيد عدد المشاركين فيها ليتخطى 14 فريق بعدما كانت النسخة الثالثة 11 فريقا.



وأضاف: «ختام دوري بنك وربة للتعليم العالي هذا العام غير بعدما زاد الاهتمام من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، حيث سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال القناة الثالثة الرياضية بعدما سخر وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري كل الإمكانيات لنقل المباراة الختامية لدوري بنك وربة لكرة القدم بناء على توجيهات وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري الأب الروحي للاتحاد المدرسي والتعليم العالي والداعم لإستراتيجية الاتحاد 2021-2026».



وأشار رئيس الاتحاد المدرسي، إلى أن التكاتف من قبل مؤسسات التعليم العالي وحرصهم على المشاركة بالإضافة إلى الدعم المقدم من الهيئة العامة للرياضة برئاسة المدير العام يوسف البيدان ونائبه لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم ساهم في إنجاح تنظيم الدوري الذي نال إشادة من قبل المسؤولين والمتابعين بعدما تم تنفيذ الرزنامة بكل احترافية وتطبيق اللائحة التي وضعتها اللجنة الفنية.



من جانبه، أبدى رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة أحمد القطامي سعادته بدعم أنشطة الاتحاد الكويتي المدرسي خاصة دوري كرة القدم بعدما شهدت المنافسات مستويات متميزة بجانب الجهد الكبير الذي قدمه اللاعبون من أجل التأهل للمباراة النهائية، وقال: «نفتخر بالدور الكبير الذي قدمه بنك وربة ونتوقع المزيد في النسخ المقبلة، وأن يكون هناك الأفضل، فدعم المبادرات الرياضية يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالكويت».



هذا، وستنقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال القناة الثالثة الرياضية من خلال استوديو تحليلي يقدمه الإعلامي عبدالله حسين قبل انطلاق المباراة بـ 30 دقيقة يستضيف من خلاله مسؤولي الاتحاد واللجنة الفنية وكذلك الرعاة بجانب المحللين، فيما سيتولى د.عبدالله الأنصاري عمل عدة لقاءات مختلفة من أرض الملعب لنقل الصورة الحية لكل الحضور وكبار الشخصيات.