

هادي العنزي



تغلب القادسية على نظيره العربي 90-78 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، وذلك في الجولة الثانية لمنافسات المربع الذهبي الحاسم على لقب الدوري العام لكرة السلة، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 4 نقاط، فيما وصل «الأخضر» إلى النقطة الـ 2 بعد خسارتين من الكويت والقادسية.



وتختتم الجولة الثانية في الـ 9 مساء اليوم بلقاء يجمع الكويت حامل اللقب مع كاظمة على صالة الاتحاد.



وقد شهدت مواجهة القادسية والعربي تحولات عدة في مجرياتها، إذ بسط «الأخضر» أفضلية نسبية على أغلب فتراتها، لكن كانت كلمة الحسم لـ «الأصفر» في الربع الأخير من المواجهة المثيرة.



وتمكن العربي من التفوق في النصف الأول من المباراة والخروج متقدما بفارق 7 نقاط (46-39)، وبدا واضحا تأثر القادسية بغياب نجمه عبدالمحسن الموسوي، ليحافظ «الأخضر» على تقدمه في الربع الثالث 61-58، لكن للمدرب الأميركي انتوني ستيفن ولاعبيه كان لهم رأي آخر في النتيجة النهائية، ومع تألق روبرت لوري في الاختراق، وسيطرة زميله إلونو تحت السلة دفاعا وهجوما، وهشاشة دفاعات «الأخضر»، وتسرع لاعبيه في التسجيل، سيطر لاعبو القادسية على «شوط الحسم» ليسجلوا 32 نقطة، فيما غابت الحلول عن التونسي نضال بن عبدالكريم ولاعبيه الذين لم يسجلوا سوى 17 نقطة فقط.