

يعقوب العوضي



تستأنف منافسات الدوري العام لكرة اليد اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، حيث يلتقي النصر (نقطة واحدة فقط) وبرقان (نفس الرصيد) في الـ8.30 مساء وذلك في إطار (المباريات المؤجلة للفريقين)، حيث شارك برقان في البطولة الخليجية لكرة اليد التي اختتمت مؤخرا في الدوحة وحل الكويت بمركز الوصافة خلف الريان القطري، بينما جاء برقان في المركز الثامن.



ويتطلع برقان لترسيخ تشكيلته الجديدة واستعادة عافيته بعد المشاركة الخليجية، ويسعى بقيادة المدير الفني سعيد حجازي والمدرب الوطني خالد ملحم، إلى تحقيق نقطتين مهمتين على جميع الأصعدة خاصة الذهنية والمعنوية.



ويعتمد على كل من جراح خير الله، فهد عبد الهادي، يوسف نجم، المحترفين البرتغالي سيميدو سيلفا والمصري مصطفى بشير.



في المقابل، النصر لديه طموح في استعادة أمجاد الماضي والمنافسة على المراكز المتقدمة وبقيادة المدير الفني والمدرب الوطني مناور دهش، الذي يركز على حصد النتيجة الإيجابية والنقطتين لتحقيق الأهداف المنشودة، ولديه كل من محمود محمد، حمد الصلال، فيصل القحطاني، المحترف طارق قاسميموفيتش، سلمان العنزي، ضاري إبراهيم، مطلق المطيري، مبارك الشمري، ناصر بدر، باسل المطيري، تركي دهش، بدر الرندي ودعيج جمال.