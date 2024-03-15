

صعد النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز بفريقهما إنتر ميامي الأميركي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال الكونكاكاف.



وقاد ميسي سواريز إنتر ميامي للفوز على ضيفه ومواطنه ناشفيل 3-1 في إياب دور الـ 16.



وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2، ليتفوق إنتر ميامي 5-3 في مجموع اللقاءين.



وتقدم سواريز بهدف لإنتر ميامي في الدقيقة الثامنة مستغلا تمريرة ميسي، وفي الدقيقة 40 أضاف ميسي الهدف الثاني، ثم جاء الهدف الثالث في الدقيقة 63 بواسطة روبرت تايلور بعد تمريرة من سواريز.



وفي الثواني الأخيرة للمباراة رد سام سوريدج بهدف حفظ ماء الوجه لناشفيل.



وتأهل كلوب أميركا المكسيكي إلى ذات الدور رغم خسارته أمام ضيفه ومواطنه تشيفاس 2-3 في إياب دور الـ 16.



واستفاد كلوب أميركا من فوزه في مباراة الذهاب على ملعب تشيفاس 3-0، ليتفوق 5-3 في مجموع اللقاءين.