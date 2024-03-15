

ذكرت تقارير إعلامية أن محمود داود لاعب وسط نادي شتوتغارت أبدى رغبته في ارتداء قميص بلده الأم منتخب سورية بعد أن سبق له ارتداء قميص المنتخب الألماني.



وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن داود أبلغ اتحاد الكرة السوري رغبته في ارتداء قميص المنتخب.



وشارك داود (28 عاما) مع فرق الناشئين في ألمانيا، كما خاض مباراتين مع المنتخب الأول في 2020، لكن نظرا لكون المباراتين وديتين وغير رسميتين فمازال بإمكانه التحول لتمثيل منتخب سورية.



وقال داود لشبكة «سكاي سبورتس»: «سورية البلد الأم لعائلتي ومسقط رأسي، لقد علمت من أهلي مبكرا مدى التميز الذي حظينا به من خلال العيش في ألمانيا، ومدى أهمية جلب السعادة للناس في سورية».



وأضاف «أود القيام بذلك، وأتطلع حقا لهذا المشروع القريب من قلبي».



وسبق لداود اللعب في بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند، قبل أن يعود إلى «البوندسليغا» عبر بوابة شتوتجارت على سبيل الإعارة من برايتون الإنجليزي.



وأشار داود «لقد كبرت في ألمانيا، قضيت كل حياتي هنا وفخور باللعب في منتخبات الناشئين والمنتخب الأول، ألمانيا وطني».