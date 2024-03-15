

القاهرة ـ محمد سامي



بدأ حسام حسن مهمته رسميا كمدير فني للمنتخب الوطني المصري بقيادته لأولى تدريبات «الفراعنة» على ستاد القاهرة الدولي في إطار المعسكر المغلق الذي انطلق أمس الاول استعدادا للدورة الرباعية الودية التي تضم منتخبات مصر، تونس، كرواتيا ونيوزيلندا، حيث أدى اللاعبين تدريبات بدنية بجانب بعض الجمل التكتيكية أعقبها تدريبات استشفائية.



هذا، وقد قررت الشركة المنظمة للدورة نقل البطولة من الإمارات إلى القاهرة، نظرا لعدم قدرتها على الوفاء بباقي المستحقات المالية للمنتخبات المشاركة بجانب الإقامة والانتقالات.



ومن المقرر ان يواجه منتخب مصر نظيره منتخب نيوزيلندا في 22 الجاري بالقاهرة فيما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الخاسرين في 25 مارس، على ان يلتقي الفائزان في النهائي في 26 الجاري.



وصرح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إيهاب الكومي: «نسعى لتحقيق أقصى استفادة للجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن لذلك تواصل الاتحاد المصري مع المنتخبات نفسها والشركة المتحدة للخدمات الرياضية لاستضافة البطولة على أرضنا وهو ما تم بالفعل».



ويقام ذلك المعسكر المغلق استعدادا لخوض «الفراعنة» لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يونيو المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وقد أجرى المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر اتصالا هاتفيا بحسام حسن للتنسيق بشأن موعد لقاء الذهاب للفريق الأحمر ضد سيمبا التنزاني على ملعب الأخير في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في تنزانيا والمقرر في 29 الجاري، أي بعد انتهاء الدورة الرباعية بثلاثة أيام فقط.



وكشف مدير المنتخب إبراهيم حسن عن تفاصيل المكالمة بين المدربين، قائلا: «التواصل بين حسام حسن وكولر كان إيجابيا الذي شرح الموقف كاملا لحسام حسن».



واختتم: «بناء على المكالمة ستسير الأمور بشكل طبيعي ويشارك لاعبو الأهلي مع المنتخب في المباراتين بدون مشكلة بعدما أقنع حسام حسن كولر بوجهة نظره».



وشهدت قائمة منتخب مصر 10 لاعبين من الأهلي: مصطفى شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات.