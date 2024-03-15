استقبل سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، بمقر الوزارة بالرياض أمس، نظيره السوري فيصل المقداد.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إنه جرى خلال الاستقبال بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وكان نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي استقبل المقداد، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي أمس.



من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن المقداد بحث مع الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تطويرها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.



وأكد المقداد ضرورة دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما.



وشدد على أهمية التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها منطقتنا، وخاصة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يواجه شعبها إبادة جماعية، وحصارا خانقا وتجويعا وتهجيرا جماعيا من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي.



كما ناقش الوزيران الجهود التي تبذلها سورية لمتابعة عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سورية والتحضير الجيد للاجتماع القادم للجنة الاتصال الذي سيعقد في بغداد.