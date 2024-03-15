مريم بندق



كشفت مصادر لـ «الأنباء»، عن تعديلات جذرية على آلية الترشيح للتوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية. وقالت المصادر، إن إقرار الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية سيكون مسؤولية مجلس الخدمة المدنية تنفيذا للتعميم رقم 4 لسنة 2024 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم



1 لسنة 2024، لذا على جميع أجهزة الدولة رفع احتياجاتها الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها وفقا للضوابط المعمول بها. وبناء على ذلك، خاطب رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان الوزراء لرفع الاحتياجات الوظيفية للجهات التابعة لهم الى مجلس الخدمة المدنية.



وأكدت المصادر أن تكليف مجلس الخدمة المدنية بإقرار الاحتياجات الوظيفية لجميع أجهزة الدولة المرتبطة بالديوان يحقق المساواة في التعيين بالوظائف العامة في الجهات الحكومية ويضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص وتجنب التعارض والتمييز.من الأهمية ذكر أن الآلية الحالية تنص على تكليف الجهات الحكومية رفع وإدخال احتياجاتها الوظيفية مباشرة إلى النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية. في السياق ذاته، أعلن الديوان أن اليوم الجمعة هو آخر موعد لتسجيل الباحثين عن عمل، «حيث يستمر التسجيل إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل». ودعا الديوان من يرغب في التسجيل عن طريق موقعه الإلكتروني(http://portal.gov.kw).