أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف قرارا يحمل رقم 16/3 لسنة 2024م بشأن فقدان الجنسية الكويتية، جاء فيه:



المادة الأولى: تفقد الجنسية الكويتية من كل من:



٭ تركيه خليفه سند باني المطيري



٭ كاميليا عبدالحميد محمد حسين علي قبازرد



٭ موضي فيحان جاعد علوش المطيري



٭ نوره ناصر بجاد نهار العتيبي



٭ مها ناصر بجاد نهار العتيبي



٭ نحه حمد مشيط عمره العجمي



وذلك استنادا إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه



أعلاه. المادة الثانية: على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.