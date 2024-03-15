توجه الروس إلى مراكز الاقتراع اليوم الجمعة للمشاركة في انتخابات رئاسية تمتد لثلاثة أيام، ويتوقع ان تمنح الرئيس فلاديمير بوتين ولاية جديدة.



وقد فتح أول مراكز الاقتراع عند الثامنة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي توكوتكا أقصى الشرق الروسي، على أن تغلق المراكز الأحد في جيب كالينينغراد الروسي الواقع داخل الاتحاد الأوروبي.



ونظرا لفارق التوقيت، يبدأ سكان الشرق الأقصى بالتصويت فيما يكون سكان الجزء الغربي من البلد الذي يضم إحدى عشرة منطقة زمنية يستعدون للنوم. وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في عموم روسيا التي تتوزع أنحاؤها على 11 منطقة زمنية مختلفة.



ويستمر الاقتراع ثلاثة أيام، ويشمل مناطق في أوكرانيا أعلنت روسيا ضمها في أعقاب الغزو الذي بدأته في فبراير 2022، ومنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية المؤيدة لموسكو في مولدافيا.



وقبيل بدء التصويت، حث بوتين مواطنيه على عدم «الانحراف عن المسار» والتصويت في هذه «الفترة الصعبة»، معتبرا أن الاقتراع في هذه الانتخابات «تعبير عن المشاعر الوطنية».