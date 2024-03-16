يواجه ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14)، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الموسم الماضي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق القرعة التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية.



وستكون ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، فيما يلعب أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي حالياً، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.



وستقام جولة الذهاب في 9و10 ابريل المقبل وجولة الإياب في 16 و17 منه، وسيحتضن ملعب ويمبلي في لندن المباراة النهائية لنسخة دوري الأبطال الحالية يوم السبت الأول من يونيو 2024. وسبق لملعب ويمبلي استضافة 7 نهائيات اوروبية من قبل أكثر من أي ملعب آخر .