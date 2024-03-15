أرسل الجيش الأميركي 40 مركبة عسكرية، إلى قواعده المنتشرة ضمن مناطق نفوذ «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، في محافظتي دير الزور والحسكة شمال شرقي سورية.

ووفقا لوكالة «الأناضول»، فإن رتلا للقوات الأميركية دخل محافظة الحسكة من معبر الوليد الحدودي بين العراق وسورية.

ويحتوي الرتل على 40 مركبة بينها 5 مدرعات «برادلي» تقل جنودا أميركيين، ووفق المصدر، وصل الرتل إلى القاعدة العسكرية في بلدة الرميلان بالحسكة.

وبعد ذلك تحرك الرتل الذي يضم صهاريج وقود وإمدادات طبية ومضادات دفاع جوي، إلى قاعدة حقل العمر النفطي على الضفة الشرقية لنهر الفرات بمحافظة دير الزور.

ومطلع العام الحالي 2024 أرسلت الولايات المتحدة الأميركية تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعدها في دير الزور والحسكة شمال شرقي سورية، ضمت نحو 15 عربة وتحمل معدات ومستلزمات طبية، دخلت من معبر الوليد الحدودي مع العراق، وذلك على خلفية التوترات التي رافقت حرب إسرائيل على قطاع غزة وتخللها استهداف القواعد الأميركية عدة مرات.