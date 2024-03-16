السعود: للمرأة الكويتية إسهامات واضحة وجلية في النشاط الخاص والتجاري

استعرض وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود التجربة الكويتية في تمكين المرأة ودعم مساعيها على نطاق واسع.

جاء ذلك أثناء مشاركة الوزير الشيخ فراس السعود في فعالية جانبية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان «تمكين المرأة في دول مجلس التعاون» مساء الخميس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة التي انطلقت في نيويورك الاثنين الماضي وتستمر حتى 22 مارس الجاري.

وأكد وزير الشؤون في كلمته أن المرأة الكويتية أصبحت تؤدي أدوارا حيوية تسهم بدفع المؤسسات المحلية وأجهزة القطاعين العام والخاص.

وأضاف الوزير أن للمرأة في الكويت أيضا إسهامات واضحة وجلية في النشاط الخاص والتجاري، مشيرا إلى أنها تبوأت مؤخرا مناصب رفيعة في مجموعة شركات تأخذ من البلاد مقرا لها.

وسلط المشاركون من مسؤولين أمميين وخليجيين في المجال الاجتماعي أثناء الفعالية الضوء على تجربة دول مجلس التعاون في دفع تمكين المرأة بمختلف المجالات والقطاعات، معربين عن تطلعهم إلى تعزيز العمل على هذا الصعيد دعما للمرأة الخليجية وتحسين أوضاعها ومكانتها.