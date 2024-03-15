بيروت - خلدون قواص

قال مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان «أشير بإصبع الاتهام إلى الفئة المسؤولة أكثر من غيرها، عما بلدنا فيه من شقاء وتعاسة، إنه المجتمع السياسي الذي يحتاج إلى تقويم، وإلى استعادة الإحساس بالمسؤولية الوطنية».

وأضاف: في حفل إفطار صندوق الزكاة إن الذي ينبغي قوله وسط هذه التحديات أن المجتمع السياسي الذي كان ينبغي أن يكون له دور إيجابي، لوضع الأمور في نصابها، لا يقوم بالحد الأدنى من واجباته، نحن في أوضاع ما عاد يمكن معها التكتم أو قراءة الخواطر.

وتابع: دار الفتوى حريصة على لبنان وحقوق كل مكوناته تحت سقف الدولة ومؤسساتها، وتعول على حكمة المسؤولين لإيجاد حلول لأزماتنا وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية جامع بين اللبنانيين وحكم بين السلطات ليكون هو المثل والمثال للحاكم الصالح الحريص على شعبه.

وختم: مؤسساتنا منارات خير من منارات الخير الكثيرة التي تسطع في سماء وطننا والتي تنير العتمة في مجتمعنا، وهي المعتمد الأساس لبناء المجتمعات والأوطان والدول، يذهب الأشخاص والمؤسسات تبقى لتكمل مسيرة الحياة، دورنا أن نبي المؤسسات، ومجتمعنا الإسلامي رائد وقوي وكريم ومتبصر.