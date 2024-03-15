أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بخطاب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر الداعي إلى إجراء انتخابات في اسرائيل.

وقال بايدن إن خطاب شومر حول إسرائيل «كان جيدا وأعرب خلاله عن قلق جدي لدى العديد من الأميركيين».

وأكد الرئيس الأميركي أن «شومر تواصل مع فريقي بشأن خطابه أمس فيما يخص إسرائيل».

وكان زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ دعا الخميس إلى إجراء «انتخابات جديدة» في إسرائيل، معتبرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشكل «عقبة أمام السلام»، في مؤشر جديد على تغير لهجة القادة الأميركيين تجاه إدارة الحرب في غزة.

وقال شومر خلال خطاب له إن الائتلاف الحكومي الذي «يقوده نتنياهو لم يعد يلبي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر»، تاريخ اندلاع الحرب مع حركة حماس.

وأضاف «لقد ضل رئيس الوزراء نتنياهو طريقه، حيث جعل استمراريته السياسية قبل مصلحة إسرائيل العليا».

يأتي المؤشر الجديد إلى تراجع الثقة الأميركية تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد أيام قليلة من تصريحات للرئيس جو بايدن أكد فيها أن بنيامين نتنياهو «يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها».

غير أن حزب نتنياهو «الليكود» انتقد بشدة تعليقات شومر، مؤكدا أن سياسة رئيس الوزراء «تحظى بتأييد الغالبية العظمى من المواطنين».

وأضاف الليكود في بيان: «إسرائيل ليست جمهورية موز».