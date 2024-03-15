أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الوسطاء يعملون «بلا كلل لسد الفجوات المتبقية» سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في ڤيينا «نعم، هناك اقتراح تقدمت به حماس. من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل ما يتضمنه، لكن ما يمكنني قوله هو إننا نعمل بلا كلل مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق».

وكان بلينكن يشير إلى ما أعلنته حماس بأنها قدمت للوسطاء المصريين والقطريين مقترحا للتهدئة يقوم على مرحلتين ويفضي في النهاية إلى الإفراج عن كل الرهائن ووقف دائم لإطلاق النار في الحرب مع إسرائيل.

على الأثر أعلنت إسرائيل الجعة أنها سترسل وفدا إلى الدوحة، مع إصرارها على اعتبار مطالب حماس «غير واقعية» وفق بيان لمكتب الحكومة.

تزامن ذلك مع الإعلان عن بدء تفريغ أول سفينة للمساعدات الإنسانية المرسلة عبر الممر البحري والتي وصلت إلى غزة قادمة من قبرص، وينتظرها سكان غزة بفارغ صبر.