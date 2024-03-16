التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة

‏أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للجنسية ووثائف السفر الكويتية ممثلة في ادارة مباحث الجنسية قامت بتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكافة المعلومات الجدية بشأن مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية وتجسيداً لمقولة كل مواطن خفير.

‏وتؤكد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية مواصلتها في ضبط المزورين والمزدوجين، داعية من لديه أي معلومات عن أي شخص مزدوج أو مزور الى سرعة الإبلاغ على الخط الساخن (97287676) بشكل فوري للبحث والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.