أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصوته عبر التصويت الإلكتروني، في اليوم الأول من انتخابات رئاسية يتوقع أن تنتهي بإعادة انتخابه لولاية جديدة من ستة أعوام، وفق مشاهد بثها التلفزيون الروسي العام.

وبدا بوتين يسير في اتجاه مكتب ثم يجلس قبالة كمبيوتر وأمامه علمان روسيان قبل أن تظهر رسالة مكتوبة على الشاشة مفادها "شكرا، لقد صوتّم بنجاح".

وقال تلفزيون "روسيا اليوم" إن التصويت عبر الإنترنت يستخدم لأول مرة في الانتخابات الرئاسية في روسيا ، وهو متاح في حوالي ثلث مناطق البلاد.

وكانت مراكز الاقتراع الأولى افتتحت منذ مساء الخميس في كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة التاسعة من صباح الجمعة، فتحت مراكز التصويت في أقصى غرب روسيا - منطقة كالينينغراد.

وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات. وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد سيستمر اليوم وينتهي غدا الأحد .

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.