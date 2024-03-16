دمشق- هدى العبود



فجعت الفنانة السورية ديمة الجندي بوفاة والدها يوسف الجندي، بحسب ما أعلنته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي التفاصيل، نشرت ديمة ورقة النعي الخاصة بوالدها على حسابها عبر «انستغرام» دون أن تعلق عليها، حيث سيتم نقل الراحل إلى مثواه الأخير من العاصمة السورية دمشق بعد أن يصلى عليه في منطقة السلمية في ريف حمص، وينقل بعدها إلى مدافن العائلة.



أيضا كتب العديد من النجوم تعازيهم الحارة من خلال تعليقات على النعي، ومنهم ديمة قندلفت، غادة عادل، مصطفى الأغا، باسم ياخور، ماغي بو غصن، وغيرهم، وكتبت الفنانة كاريس بشار كلمات مؤثرة: «العمر الك يا حبيبتي ولروحه الرحمة والسلام».



وشاركت الفنانة أمل عرفة صورة عبر خاصية القصص القصيرة تقدمت بالتعزية من خلالها، وكتبت: «والد الزميلة ديمة الجندي والإعلامية لانا الجندي الأستاذ يوسف الجندي في ذمة الله، الله يرحمه، ويعطيكم الصبر، عزائي الحار».