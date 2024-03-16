تنظيف موقع المخيم شرط أساسي لاسترداد مبلغ التأمين

أهابت البلدية بأصحاب المخيمات الربيعية إلى الالتزام بإزالتها طواعية بعد انتهاء فترة التخييم الرسمية «4 أشهر» أمس الجمعة.

وأوضحت أن فرقها الرقابية ستباشر أعمال إزالة المخيمات غير الملتزمة اعتبارا من الأحد، مؤكدة أن فترة التخييم لن تمدد إلى نهاية شهر رمضان المبارك بعد أن تلقت لجنة المخيمات كتابا رسميا من الهيئة العامة لشؤون البيئة بعدم موافقتها على التمديد.

وبينت أنه لن يسمح بإقامة مخيمات في البر بعد هذا التاريخ. وأهابت بأصحاب المخيمات إلى ضرورة ترك موقع المخيم نظيف بعد الإزالة للحصول على شهادة نظافة صادرة من هيئة البيئة كشرط أساسي لاسترداد مبلغ التأمين «100 دينار كويتي» وإيداعه في حساب صاحب الترخيص بعد تقديمه لطلب استرداده في البلدية.