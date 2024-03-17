تحت شعار «كن أنت خير إنسان»، أعلنت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات وجمعية إنسان الخيرية عن إطلاق حملة توعوية مجتمعية ستقام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.



وفي بيان مشترك لهما، كشفا عن أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية حول العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، مثل أهمية التكافل الاجتماعي، وتعزيز القيم الأخلاقية والمبادئ الإسلامية، وغرس روح التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع، ونبذ السلوكيات السلبية وتعزيز السلوكيات الإيجابية.



من جهته، قال م.فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة علي الغانم وأولاده للسيارات: سعداء بكوننا داعمين رئيسيين لمبادرات «إنسان» في سبيل إطلاق توعية وتثقيف المجتمع عبر حملات متنوعة، تتناسب مع أهدافنا المتعلقة بإحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، ومن خلال الاستثمار في المبادرات التي تركز على المجتمع.



وأضاف الغانم: لا تهدف شركة علي الغانم وأولاده للسيارات إلى إبراز دورها كرائد في قطاع السيارات فحسب، بل أيضا كشركة مسؤولة وملتزمة بالمساهمة في تعزيز وتمكين التنمية المستدامة في الكويت وتتماشى رعاية شركة علي الغانم وأولاده للسيارات أيضا مع المبادرات المختلفة التي تنظمها الشركة وتشارك فيها في عدة مجالات كالرياضة والتعليم والبيئة ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية السنوي الخاص بها.



وتابع: نتطلع دائما إلى المساهمة الفعالة مع شركائنا الاستراتيجيين لتمكين المجتمع ونحرص على تعزيز مفاهيم وثقافتنا الغنية والمتنوعة من خلال فعاليتنا وأنشطتنا المجتمعية في عدة مجالات أساسية، لذا فإن رعايتنا لحملة «إنسان» وغيرها من الأنشطة المجتمعية هي شهادة على تفانينا الثابت في تعزيز الممارسات المستدامة داخل مجتمعنا، ومن خلال دعم مبادرات مثل «طريق السعادة»، نهدف إلى نشر الوعي وإلهام جيل الشباب للعمل نحو مستقبل أكثر رقيا.



على صعيد متصل، هنأ مدير عام جمعية إنسان الخيرية مبارك سالم العازمي جموع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يعيده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر مع شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، في هذه الحملة المجتمعية الهادفة ومتنوعة الأنشطة، كما أكد أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع لخدمة أفراد المجتمع ومد يد الخير لهم.



وأكد العازمي على مواصلة جمعية إنسان لتنفيذ خططتها ومشروعاتها المستقبلية، مستعينة بخبرات فريق عملها ذي الخبرة الممتدة في القطاعات المختلفة، وعلى اتباع كل المعايير العالمية في تنفيذ مشروعاتها الخيرية والتعليمية بما يعزز موقع الجمعية الريادي.



وأعرب عن تمنياته أن يتكلل هذا التعاون بالنجاح وأن تعود ثماره إلى صالح المجتمع الكويتي، وأن هذا التعاون تجسيد لدور الشركات الحقيقي في التوعية المجتمعية في المواسم الفضيلة.



أنشطة متنوعة



تتنوع أنشطة الحملة لتشمل مختلف فئات المجتمع، ومن هذه الأنشطة إطلاق «باص إنسان» بمشاركة فريق بوجراح «يغير» وفريق شباب إنسان، والذي يهدف إلى تقديم أنشطة ترفيهية وتعليمية لعدد من الفئات في المجتمع.



بالإضافة إلى ذلك، تهدف «جمعية إنسان» إلى توعية ودعم المحتاجين من خلال إطلاق المحاضرات وتدشين الأنشطة الترفيهية والتعليمية للأطفال بصحبة الأسر، وكذلك توزيع وجبات إفطار الصائم في الحدائق والأماكن العامة.



كما ستنطلق المؤسستان في فعاليات مجتمعية داخل عدد من المجمعات التجارية المهمة لإطلاق أنشطتهم الترفيهية والتعليمية، حيث ستتضمن عددا من المسابقات والمقابلات مع الحضور ومشاركة عدد من المؤثرين في المجتمع.



وعلى الصعيد الإعلامي، حرصت «شركة علي الغانم وأولاده للسيارات» و«إنسان» على إطلاق إذاعة إنسان بعنوان «بودكاست مسار»، وهي قناة بودكاست اجتماعية فكرية شرعية تناقش عددا من الموضوعات المختلفة مع ضيوف مميزين، لتسليط الضوء على خبراتهم وتجاربهم في جميع المجالات الحياتية والعلمية والوظيفية والفكرية.



كما يعتزمان إطلاق سلسلة فيديوهات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تركز على الأسر والأطفال، وبرسائل مختلفة وبالتعاون مع «ساند جلوب»، سيتم طرح عدد من الفيديوهات التوعوية بشأن مجموعة من الظواهر السلبية.



وأكدت الجهتان أن هذه الحملة تعد مبادرة مهمة تسهم في تعزيز القيم الإيجابية ونشر التوعية حول مختلف القضايا المجتمعية، وتؤكد على أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع لخدمة الصالح العام.